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DHA- AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

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Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Azerbaycan -Ermenistan gerilimi ve Doğu Akdeniz konusunu görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede "Ermenistan'ın saldırganlığı" ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

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