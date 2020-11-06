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Haber Giriş: 06.11.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar

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Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu:"Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Seçim ortamında gerginlikler görüyoruz, bundan kaygı duyuyoruz. Amerika’nın iç meselesi olduğu için daha fazla yorum yapmayacağım. Posta ile kullanılan oylar da sayılıyor. Bir iki gün daha süreceği gözüküyor.

Amerikan halkının seçimine herkes saygı duymalı. İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz. Hem Cumhuriyetçiler, hem Demokratlar döneminde iniş-çıkışlar oldu. Son 4 yılda da inişler-çıkışlar oldu. Herhangi bir yönetimi nasıl görüyorsak, yine öyle görüyoruz. Kişilerin olumlu ya da olumsuz etkileri olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Trump arasında samimi süreç en zor zamanlarda da sürdü.

Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız.

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