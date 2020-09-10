Son dakika haberler... Dikkat! O kentlerde karantina kurallarına uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

SİVAS

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.

Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

65 YAŞ VE ÜZERİNİN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları 11.00-16.00 saatleriyle sınırlandırıldı.

Bahse konu yaş grubundaki vatandaşların 11.00'den önce ve akşam 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı.

İl genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısı en fazla 7 kişi ile sınırlandırıldı.

Restoran, kafe ve tüm yeme-içme yada eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

KAYSERİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.

Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını belirtti.

Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Günaydın, paylaşımında, "Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesini kullandı.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.



Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.

Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, yurtlara alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

ÇANKIRI

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk edenÿkoronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.ÿ

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi.ÿAyaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

NİĞDE

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayıp karantina ihlali yapan vatandaşlarımız, yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

YOZGAT

Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:

"Yozgat'ta Kovid-19 pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım."

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak toplum sağlığını tehdit edenlerin KYK yurtlarında kalmalarının sağlanılacağı, kalma süresi boyunca oluşan masrafların kendilerinden tahsil edileceği duyuruldu.