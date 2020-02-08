Son dakika haberler... Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar ve çığ tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44, Tosya-Osmancık yolunun 43-46, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-28 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.