Son dakika haberler: Dikkat! Herkesin başına gelebilir... Cam balkon ailenin felaketi oluyordu

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 30’uncu Sokak’ta meydana geldi. Sabah Kurt ailesine ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ailenin adresine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Polisler, Şakir Kurt (44) ve eşi Sevgi (41) ile çocukları Ramazan (15) ve Ayşe Melek Kurt’u (11) hareketsiz bulunca sağlık ekibi çağırdı. Doğalgazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



​Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Şakir Kurt’un evinin balkonunu 2 gün önce cam ile kapattığını balkonda bulunan kombi bacasının ise dışarı çıkarılmadığını belirledi. Zehirlenmenin bu durumdan kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.