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Özgür EREN-Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Dikkat çeken görüntü! Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Son dakika haberler: Dikkat çeken görüntü! Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin boğaz geçişi havadan da görüntülenirken gemi yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayarak Romanya'nın Köstence Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı. 

300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki 'CMA CGM MİSSOURİ' adlı Liberya bayraklı konteyner gemisi saat 09.00 sıralarından Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki dev geminin boğaz geçişine Kurtarma 11 römorkörü de eşlik etti. Geminin boğaz geçişi sırasından kıyıda balık tutanlar şaşkın bakışlarla izledi. 

Geminin boğaz geçişi havadan da görüntülenirken gemi yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayarak Romanya'nın Köstence Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı. 

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