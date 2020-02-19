Son dakika haberler... Devlet korosundaki vurgunun detayları ortaya çıkıyor! Tefeciye borcu varmış...

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşları kurumun mutemedi tarafından çalınmıştı.

TEFECİYE BORCU VARMIŞ

Şubat ayına ait yaklaşık 700 bin TL'lik maaşları çalınan 101 personelin çalıştığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korusu kurumunda mutemet olarak çalışan YY'nin 57 ses sanatçısı, 27 saz sanatçısı, 5 misafir sanatçı, 17 personelin yaklaşık 700 bin TL'lik maaşını zimmetine geçirmişti.

Olayla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Y.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken polis, yakınlarının ifadelerinden Y.Y.'nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğunu belirledi. Polisin Y.Y.'nin tefecilere olan yüklü miktarda borcunu ödeyebilmek için bu yola başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

101 ÇALIŞAN MAĞDUR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, klasik türk müziğinin geliştirilmesi, yozlaştırıcı müzik türlerinin etkisinden korunması, yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması amacıyla 1985 yılında kuruldu. Cumhuriyet tarihinde İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan sonra ikinci resmî Türk Müziği İcrâ Kurumu olma özelliği taşıyan koroda halen 57 Ses , 22 Saz ve 4 misafir saz sanatçısı ve 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan görev yapıyor. Sanatçılar ve çalışanlar 15 Şubat günü yatması gereken maaşları için hesaplarına baktıklarında büyük bir şok yaşadılar. Düzenli olarak her ayın 15’inde yatan maaşları hesaplarında yoktu. Önce kendi hesaplarının boşaltıldığını düşündüler ama kurumdaki mesai arkadaşlarının hepsi aynı dertten mustaripti. Kurumlarında görev yapan mutemet Y.Y’yi aradılar. Cep telefonu kapalıydı. Koronun müdürü Ayşem Ünal Güvenç’e sordular. Güvenç’in de maaşı yatmadığı ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anladılar.

ÖNCEKİLER RAHATSIZDI

Y.Y. önce İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda ‘bigisayar işletmeni’ sıfatıyla göreve başladı. Kurum çalışanları Y.Y’nin tutumundan rahatsız oldukları için hakkında şikayetçi olmuşlardı. 8 ay önce İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda çalışan muhasebe personelinin müdür ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu kurumdan ayrılması üzerine Y.Y. İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nce koroya muhasebe personeli olarak atanmıştı.

MAAŞLAR BUGÜN YATACAK

Maaşları hesaplarına yatmayan personel ise isyan etti. Kira, kredi gibi rutin ödemeleri olan çalışanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri personel maaşlarının 19 Şubat günü tekrar yatırılacağını duyurdu.