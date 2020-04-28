Son dakika haberler... Bahçeli’den Ankara ve İzmir Barolarına sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ülkemizde sağlık, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere her alanda tarihi ve tesirli önlemler alınmış; salgına karşı muhkem, muteber ve müteyakkız ölçülerde direniş sergilenmiştir.'' açıklamasında bulundu. Bahçeli ayrıca, "Ankara ve İzmir Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alması, yüce Allah’ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ankara ve İzmir Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alması, yüce Allah’ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır." açıklamasında bulundu.
Bahçeli, "Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişen, bunlara saygısızlık ve sabotaja yeltenenlerin bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacak." ifadelerini kullandı.
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle