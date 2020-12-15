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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Denizli'de eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Muhammet K. (42), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlu Sinan M.'yi (35) tabancayla vurarak yaraladı. Muhammet K., polisteki ifadesinde dayısının oğlunun, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürüp, "Bu nedenle tartıştık. Kendisini tabancayla yaraladım" dediği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Karakurt Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Muhammet K. ile dayısını oğlu Sinan M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet K., kendisi gibi 1 çocuk babası olan Sinan M.'yi karnından ve omzundan tabancayla yaraladı. Olayın ardından Muhammet K. kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Sinan M., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Muhammet K. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Muhammet K., polisteki ifadesinde dayısının oğlunun, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürüp, "Bu nedenle tartıştık. Kendisini tabancayla yaraladım" dediği öğrenildi.

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