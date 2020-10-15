Son dakika haberler: Dedikodulu Meyhane davasında yeni detaylar!

İddianameye göre İstanbul’daki Dedikodulu Meyhane'nin eski ortaklarından biri Çakıcı’nın adamlarına gelerek yardım istedi. Bazı çek ve senetleri de onlara teslim etti. Bunun üzerine harekete geçen Çakıcı’nın adamları kulübün sahibine baskı yapmaya başladı.



Ödeme yapılmayınca yeri sattırmaya çalışan Çakıcı’nın adamları bu süreçte “örgütün korkutucu gücünü hissettirmek adına ‘Uzun’ şeklinde hitap ettikleri Zaza Enden’i de yanlarında götürdüler.



Meyhanenin sahibi de bu yönde ifade verdi. Zaza Enden ise ifadesinde suçlamaları ve diğer zanlıların kendisi hakkındaki telefon konuşmalarını kabul etmedi.

“Zaza’yı da kapayım geleyim”

İddianamede Enden ‘örgüt üyeliği’ ile suçlanarak hakkında ‘Örgüt yöneticilerinden aldığı talimat ile müştekinin işyerini ele geçirmek amacıyla hareket ettiği, müştekinin yanına birden fazla örgüt üyesi ile giderek örgütün korkutucu gücünü hissettirerek tehdit ettiği” değerlendirmesi yapıldı. İddianamede Zaza Enden’in adının geçtiği konuşmaları da yer aldı. Bu konuşmalardan birinden örgüt üyelerinden biri hedeflerindeki bir şahıs hakkında konuşurken “’Neredesin, nereye geleyim?’ falan derse, çağrı yap bana hemen Zaza’yı kapayım geleyim” diyor. Ancak yargılama neticesinde Zaza Enden hakkındaki suçlamalardan beraat etti.