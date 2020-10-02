Son dakika haberler: Dedeman’da iki üst düzey yöneticiye 'sır' davası

YARIM asrı aşkın geçmişi ve 17 oteli ile turizm sektörünün önemli bir markası konumunda olan Dedeman ilginç bir dava ile gündemde. Dedeman Holding’e bağlı üç turizm şirketi adına geçen aylarda suç duyurusunda bulunuldu. Av. Dr. Rezan Epözdemir’in imzasını taşıyan savcılık başvurusunda, grubun iki üst düzey yöneticisi şüpheli sıfatı ile yer aldı. Yürütülen soruşturma geçen hafta tamamlandı ve hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İHALELER AYNI KİŞİYE

İddianamede iki sanık, grubu zarara uğratmakla suçlanıyor. Bilirkişi raporu, bağmısız denetim raporu yanı sıra hem şikâyetçi tarafın hem şüphelilerin tanıklarının ifadelerine yer verilen iddianameye göre, grubun Levent ve Gayrettepe’deki iki otelinde müdür olarak görev yapan Tunay Erdal, ilişkide olduğu kişilere yüklü ödeme yapılmasını sağladı. İddiaya göre Erdal, yakın arkadaşı olan mimar K. K’ye 1 milyon lirayı aşkın ihale verdirdi. İddiaya göre Erdal’ın K.’nin firmasına yaptırdığı işleri fahiş fiyatlara yaptırdı. 2 bin liralık merdiveni 12 bin liraya yaptırmakla suçlanan Erdal, 750 liralık çöp odası işini de 8 bin liraya yaptırdığı iddia ediliyor. K.’ye yapılan ödemeleri Erdal’ın bizzat takip ettiği belirtilen iddianamede, 250 bin liralık çekin bankadan tahsilatını ise ikilinin birlikte yaptığı kaydedildi.

Tunay Erdal

SIRLARI RAKİPLERE VERDİ

İddianamede Erdal’a yönelik bir diğer suçlama ise düğün törenine ilişkin. Buna göre Erdal, Dedeman’ın otelinde yaptığı düğününde akrabalarını lüks odalarda ağırlattı, eşi ile kral dairesinde kaldı. Anılan düğün nedeni ile grup 78 bin lira zarara uğratıldı. Erdal ayrıca, bir diğer arkadaşı G. B.’den piyasa fiyatının üstünde 200 adet saç kurutma cihazı almak ve eşinin ortak olduğu bir firmaya düşük fiyata otelde yer kiralatmakla suçlanıyor. Dedeman Otelleri eski CEO’su Emrullah Akçakaya ise, grubun ticari sırlarını rakip üç otel firması ile paylaşmakla suçlanıyor. Akçakaya ayrıca, yetkisi olmadan, iki şirket adına imza attığı 11 ayrı sözleşme ile grubu borçlandırmakla suçlanıyor.

Emrullah Akçakaya

ESKİ CEO: KÂRI ARTTIRDIM



İSTANBUL Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada sanık konumunda yer alan iki isim ise suçlamaları kabul etmedi. İddianamede savunmasına yer verilen Emrullah Akçakaya, gruba karşı iş mahkemesinde dava açtığını, kendisine yönelik suçlamaların ise anılan başvurudan kaynaklandığını savundub. Üç ayrı otel zincirinde 30 yıl üst düzey yönetici olarak görev yaptığını kaydeden Akçakaya, Dedeman’da 7.5 yıl çalıştığını kaydetti. Akçakaya, çalıştığı dönemde grubun zararına olan sözleşmeleri yeniden düzenlettiğini, şirket kârlılığını ise arttırdığını kaydetti. Tunay Erdal ise Dedeman’da 8 yıl çalıştığını, bir çok kez yönetim tarafından başarılarının takdir edildiğini kaydetti. Erdal, otelin işlerinin hızlı yapılması için K. K.’nin firmasına ihaleleri verdiğini, düğünün otelde yapılmasına ise yönetimin onay verdiğini kaydetti.