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DHA- AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

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Son dakika haberler: DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı
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Gelen son dakika haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde bir çorbacıda yakalandı.

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında arama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın Diyarbakır'da olduğunu belirleyen ekipler, çalışma başlattı. Terörle Mücadele ekipleri, Turan'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda olduğunu tespit etti. Paçacıya düzenlenen operasyonla Turan gözaltına alındı.

Nihat Turan’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberler: DEAŞın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

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