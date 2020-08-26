Son dakika haberler: Dayak yediği ortaya çıktı! Şiar Kılıç’ın ölümüne ilişkin şoke eden itiraflar…
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Müge Anlı’da bugünkü canlı yayında gelen itiraflar izleyicileri şoke etti. Dünkü canlı yayında gelen Gülüzar Amanet'in teyzesi Sevim'in iddialarının ardından Gülüzar Amanet programdan sonra Müge Anlı'ya konuştu. Peki, Şiar Kılıç nasıl öldü, öldürüldü mü? Şiar'ın annesi neler açıkladı? İşte son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı'da işlenen Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Anne Gülüzar Amanet, Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü itiraf etti. "Şiar yemek yerken ağzından yemekleri çıkıyordu o yüzden Hami'nin oğlunun midesi bulandığı için Şiar'ın yemeğini diğer evde veriyorduk" şeklinde Müge Anlı açıkladı.
MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYINDA SON GELİŞMELER
Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü araştırılırken anneden gelen itiraflar kan dondurdu. Müge Anlı detayları açıkladı...
ŞİAR KILIÇ'A NE OLDU?
Şiar Kılıç'ın yemeklerini diğer evde yediği, Hami'nin oğlunun bundan rahatsız olması nedeniyle diğer evde yediği ortaya çıkarken Hami iddiaları kabul etmedi. "Öbür evde yedirin" şeklinde bir şey demedim derken Gülüzar'ın kendi isteğiyle bunu yaptığı iddia edildi. Dünkü canlı yayının ardından itiraflarda bulunan Şiar Kılıç'ın annesinin açıklamaları kan dondurdu. Öte yandan "Hami çivili sopa ile Şiar'a vurdu" şeklinde anne açıklamalar yaptı.
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