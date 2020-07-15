MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Darbeye direnişin 4. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı.
GeriGündem Son dakika haberler... Darbeye direnişin 4. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Darbeye direnişin 4. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Darbeye direnişin 4. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı.
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, şehitler anıtına çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bıraktı, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gaziler ile birlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.

Son dakika haberler... Darbeye direnişin 4. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle