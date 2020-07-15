Son dakika haberler... Darbeye direnişin 4. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bıraktı, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gaziler ile birlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.