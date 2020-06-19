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AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Danıştay'dan YKS kararı

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Son dakika haberler: Danıştay'dan YKS kararı
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Gelen son dakika haberine göre, Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşındı. 

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.

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