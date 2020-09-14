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Haber Giriş: 14.09.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacağını bildirdi.

Kalın, "Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır. Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır" ifadesini kullandı.

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