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AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Utanç verici görüntüler...

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Utanç verici görüntüler...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur" dedi.

Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır"  diye konuştu.

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