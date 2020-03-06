Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı’ndan muhalefete eleştiri: Milletimizin vicdanında yargılanacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"YUNANİSTAN'IN MASUMLARA YAPTIĞI ZULÜM ORTADADIR"

Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'ın masumlara yaptığı zulüm ortadadır. Çocuklara atılan gaz bombaları, savunmasız mültecilere sıkılan kurşunlar Avrupa'nın övündüğü hangi değerlerle bağdaşıyor? Bir tarafta dinine veya etnik kökenine göre ayırmadan sığınan herkesi bağrına basmış bir Türkiye, bir tarafta adil yük paylaşımından kaçınanlar, mülteci ve insanlık düşmanları var."

"BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ ZEDELEYİCİ BİR MUHALEFET ANLAYIŞINI ÜZÜLEREK MÜŞAHEDE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır." dedi.