CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Oktay, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaÅŸlara gereken her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi verdiÄŸini bildirerek, "Bu Ã§erÃ§evede, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda KKTC'ye acil ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in ilk etapta 72 milyon liralÄ±k finansal kaynak gÃ¶nderilmiÅŸtir.Â



Bununla birlikte SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na detaylÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam etmektedir.Â



Her zaman olduÄŸu gibi, bu mÃ¼cadele dÃ¶neminde de KKTC'deki soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.Â