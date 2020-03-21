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DHA
Haber GiriÅŸ: 21.03.2020 - 17:17,Son GÃ¼ncelleme:/

Son dakika haberler: CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay açÄ±kladÄ±... KKTC'ye corona virüs yardÄ±mÄ±

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Son dakika haberler: CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay açÄ±kladÄ±... KKTC'ye corona virüs yardÄ±mÄ±
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CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, "KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede, KKTC'ye acil ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in ilk etapta 72 milyon liralÄ±k finansal kaynak gÃ¶nderildi." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Oktay, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaÅŸlara gereken her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi verdiÄŸini bildirerek, "Bu Ã§erÃ§evede, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda KKTC'ye acil ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in ilk etapta 72 milyon liralÄ±k finansal kaynak gÃ¶nderilmiÅŸtir.Â 

Bununla birlikte SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na detaylÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam etmektedir.Â 

Her zaman olduÄŸu gibi, bu mÃ¼cadele dÃ¶neminde de KKTC'deki soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.Â

Son dakika haberler: CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay aÃ§Ä±kladÄ±... KKTCye corona virÃ¼s yardÄ±mÄ±

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