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Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul / DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir fırından alışveriş yaptı

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir fırından alışveriş yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir fırına girerek alışveriş yaptı. Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, "Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü?" dedi.

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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda bir fırından alışveriş yaptı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda bir fırından alışveriş yaptı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda bir fırından alışveriş yaptı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda bir fırından alışveriş yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı. Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti.

Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda bir fırından alışveriş yaptı

Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, "Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü?" dedi.

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