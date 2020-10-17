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Haber Giriş: 17.10.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Twitter'dan dikkat çeken paylaşım

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Twitter'dan dikkat çeken paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında rezervin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, Nasıl başladı ve / Nasıl gidiyor ifadeleriyle iki görsel kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında rezervin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, Nasıl başladı ve / Nasıl gidiyor ifadeleriyle iki görsel kullandı.

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