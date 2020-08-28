Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum."mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum."
Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/4A7MArzpkR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2020
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