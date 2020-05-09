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Haber Giriş: 09.05.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’e “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajda, "Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum, 75. yıldönümünde 9 Mayıs Zafer Günü’nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum.
İnsanlığa büyük acılar getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş II. Dünya Savaşı’nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıl dönümü, uluslararası barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor.

Türkiye ve Rusya'nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf ettikleri ortak gayretlerin önemini bu fırsattan yararlanarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen korona virüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum” ifadelerini kullandı.

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