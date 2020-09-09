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AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 22:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldığı belirtildi.

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