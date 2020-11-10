CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

"Ä°lk CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼ rahmetle yad ediyoruz.

TÃ¼rkiye bir asÄ±r Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ä°stiklal Harbi'ni yeniden ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in alÃ§akÃ§a kuÅŸatmaya maruz kaldÄ±.Â

Ãœlkenin imkanlarÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± yerine milletin ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in seferber ettik.

Kendilerini devletin sahibi, BatÄ±'nÄ±n kÃ¶lesi olarak gÃ¶ren vesayetÃ§i anlayÄ±ÅŸla Ã§arpÄ±ÅŸa Ã§arpÄ±ÅŸa Ã¼lkemizi cihanÅŸÃ¼mul hedefleriyle buluÅŸturduk.

Millet vatan ve medeniyet merkezli bu tarihi mÃ¼cadele elbette kolay olmadÄ±.

YÄ±llarca bu Ã¼lkeyi siyasi-ekonomik bir avuÃ§ elit eliyle adeta babalarÄ±nÄ±n malÄ± gibi kullanmaya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olanlar her yolu ve yÃ¶ntemi deneyerek Ã¼zerimize geldiler.

Kendilerine iÃ§eride imtiyazlarÄ±nÄ± kaybetmenin vermiÅŸ olduÄŸu kin ve nefret dolu mankurtlar bulmakta da zorlanmadÄ±lar.









Eskiden hep olageldiÄŸi gibi Ã¼lkemize Ã§izilen dar sÄ±nÄ±rlarÄ±n iÃ§inde kalsaydÄ±k, vesayetin dediÄŸini yapsaydÄ±k bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n hiÃ§birini yaÅŸamazdÄ±k. Ama o zaman milletimizin yÃ¼zÃ¼ne de bakamazdÄ±k.

Allah ÅŸahittir ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bÃ¶lÃ¼nmeyecek, vatan parÃ§alanmayacak, Ã¼lkemiz bÃ¼yÃ¼yecek, devletimiz gÃ¼Ã§lenecek derken hep samimiydik.

Milletimize verdiÄŸimiz her sÃ¶zÃ¼ yÃ¼rekten inanarak ifade ettik.

BugÃ¼n TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda da gÃ¼Ã§ ve umut kaynaÄŸÄ± ise bunu milletimizle verdiÄŸimiz mÃ¼cadeleye borÃ§luyuz.

Temel gÃ¶stergelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda nasÄ±l mesafe katettiÄŸimizi daha iyi anlÄ±yoruz.

Ãœlkemizdeki toplam yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ± 223 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.

Enerji Ã¼retimimizdeki yerlilik oranÄ± yÃ¼zde 62'yi geÃ§miÅŸtir.

BÃ¶lgesel ve kÃ¼resel her meselede sÃ¶zÃ¼ dinlenen, tarafÄ± aÄŸÄ±rlÄ±k kazanan bir Ã¼lke konumuna yÃ¼kseldik.

SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z elbette var. HiÃ§biri Ã¼stesinden gelinmeyecek hususlar deÄŸil.Â

UluslararasÄ± kredi deÄŸerlendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n notlarÄ±nÄ±n objektif kriterlere gÃ¶re verildiÄŸini sÃ¶yleyecek kimse Ã§Ä±kamaz.

BatÄ± basÄ±nÄ±nda Ã¼lkemize yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin gerÃ§ek ve samimi temellere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek kimse Ã§Ä±kamaz.

DoÄŸu Akdeniz'de somut Ã¶rneÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼zere, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± haksÄ±z hukuksuz, adaletsiz giriÅŸimlerde bulunanlarÄ±n kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z desteklenmesinin gerekÃ§esini sÃ¶yleyecek kimse Ã§Ä±kamaz.

(KÄ±rgÄ±zistan'daki) SeÃ§imlerden sonraki olaylarda ilk boy gÃ¶steren FETÃ–'cÃ¼ler oldu. Halk bunu gÃ¶rdÃ¼ ve meydanlardan FETÃ–'cÃ¼leri attÄ±.

BÃ¶yle bir iklimde ekonomide yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n kendi mecrasÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu kim iddia edebilir?

DÃ¼nyada zaten yaÅŸanmakta olan genel ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±rken, TÃ¼rkiye en az kayÄ±pla sÃ¼reci yÃ¶netmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r.

Buna raÄŸmen Ä±srarla ekonomimizi kÃ¶tÃ¼leyenlerin gayesinin baÄŸcÄ±yÄ± Ã¶vmek olduÄŸunu anlamak iÃ§in Ã¶yle Ã§ok daha derin teknik analizlere gerek yoktur.

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in en bÃ¼yÃ¼k hizmetlerinden biri tÃ¼m baskÄ±lara, tehditlere raÄŸmen kapitÃ¼lasyonlarÄ± kaldÄ±rmak olmuÅŸtur.

2013 mayÄ±sÄ±nda tuttuk IMF'e olan borcumuzu sÄ±fÄ±rladÄ±k ve artÄ±k IMF ile borÃ§ noktasÄ±nda en ufak bir iliÅŸkimiz kalmadÄ±.

O gÃ¼n kapitÃ¼lasyon bu defa IMF.

TÃ¼rkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasÄ± ile modern kapitÃ¼lasyonlara mahkum etmek isteyenlere ÅŸimdi de tarihi bir mÃ¼cadele veriyoruz.

TÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ãœretim, yatÄ±rÄ±m, bÃ¼yÃ¼me, ihracat odaklÄ± bir anlayÄ±ÅŸla Ã¶nÃ¼mÃ¼ze Ã§Ä±karÄ±lan siyasi engelleri birer birer aÅŸarak yolumuza devam ediyoruz.

Ekonomide dÃ¼nyanÄ±n ilk 10'una girmeyi baÅŸaracaÄŸÄ±z. Bunun Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e en bÃ¼yÃ¼k armaÄŸan olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum."

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ebediyete intikalinin 82'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, burada aÃ§Ä±lan sergiyi gezdi.