Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılıyor.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Çevrimiçi de olsa sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettim.

Gerek büyükelçilerimiz, gerekse danışmanlarım hep birlikte bu salonda bir aradayız.

COVİD-19 SALGINI

Büyükelçilerimiz olağan görevlerinin yanı sıra Koronavirüs salgınıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu salgın dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığın gün yüzüne çıkmasını da sağladı.

Maddi zenginliğin sosyal adalet ve refaha yetmediği acı şekilde tecrübe edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak süreci yönettik.

Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik.

Sadece sınırlar içinde değil, yurt dışında bulunan insanlarımızı da sahipsiz, çaresiz bırakmadık.

Sizlerin ve ekiplerinizin olağanüstü çabalarıyla, yurt dışında zor durumda kalan vatandaşlarımıza devletimizin yardım elini uzattık.

141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk.

155 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi yardımda bulunduk.

Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar yeni dönemi okumakta çaresiz kalıyor.

Mücadelemiz henüz bitmiş değil.

Hastalığın bir süre daha hayatımızı etkileyeceği anlaşılıyor. Ne zaman biteceği belli değil.

Hasta ve vefat sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz.

Bu dönemi de kendi özgün politikalarımızla yönetmeye çalışıyoruz.

Karamsarlığa kapılmadan, dengeli, uygulanabilir anlayışla hareket ediyoruz.

'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğiz.

Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine azınlığı, fakirlik yerine zengini koruyan bir küresel sistemin devam etmesi mümkün değil.

Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.

Ülkemizin yeni dönemin kurucu iradelerinden olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Müttefiklik ilişkilerinin terör örgütlerinin ihtiraslarına kurban edildiği, demokrasi havarilerinin demokrasinin canına kast ettiği herkesin başının çaresine baktığı tabloda biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

Ayrıntılar geliyor…