Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Deprem sebebiyle İzmirlilere bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.

Erdoğan, yaralıların 200 kadarının tedavide olduğunu, diğerlerinin taburcu edildiğini kaydetti.

Depremde hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor."

Erdoğan, dün partisinin Van kongresinden İzmir'e geçerek kriz merkezinde toplantı yaptıklarını, enkaz bölgesinden bilgiler aldıklarını hatırlatarak, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bugün bir kez daha Samsun'da bulunmanın, kucaklaşmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından Samsun'un tüm ilçelerini kalpten selamladığını söyledi.

- "YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

"Mertsin, kalendersin, dilde sözün bir, telleri sevdayı çalar sazın bir, ahdine sadıksın, özün sözün bir, evvel eski meylin aşkadır Samsun, gönlümdeki yerin başkadır Samsun." diyen Erdoğan, Samsun'un gönüllerdeki yerinin başka olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'in kapısı, istiklalin tapusu olan Samsun'a olan muhabbetlerinin en yakın şahidinin Samsunluların olduğunu aktardı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Samsun, şairin 'bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor, gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor' dizleri ile anlattığı, milletemizin o büyük kıyamının meşalesini tutuşturan şehir. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta başlayan Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar sürecek yıldönümü kutlamalarını maalesef salgın sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla sürdüremedik. TBMM'nin açılışının 100. yılında dahi sınırlı bir programla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Ama Samsun'da gençlerimizle yaptığımız ahitleşmeyi unutmadık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz, 'işte Asım'ın nesli' dediğimiz, dosta güven, düşmana korku veren gençlerimizle inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var."

"TÜRKİYE GÜÇLÜYSE, BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturma vazifesini üstlenen gençlere her alanda gereken altyapıyı bırakmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Samsun'dan, bu önemli kavşakta çok daha fazla destek beklediğini belirterek, ancak bu mücedelenin başarıya ulaşması sayesinde çocuklara büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalini, 2053 vizyonuyla gerçeğe dönüştürebileceklerini dile getirdi.

Bu dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından, mahalle temsilcisine kadar tüm kadroların yapacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, kaderi Türkiye'nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutup, AK Parti'yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur."

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BU DEĞİŞİM SELİNİN ÖNÜNE SET KURMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Yeni küresel düzenin inşa edildiği dönemden geçiyoruz.

Türkiye, bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor.

Bir yandan kendi haklarını savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz.

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil.

"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİYLE DE ALT EDEMEYECEKLER"

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur.

Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık.

Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar.

Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.

Tüm dünya salgın döneminde kasıp kavrulurken, biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakla kalmadık, yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, yardımlarına koştuk.

"YENİ DÖNEMİN DE LOKOMOTİFİ İNŞALLAH AK PARTİ OLACAK"

Her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir.

Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken, kimi alanlarda bizi yavaşlattılar. Ama hamd olsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Tuzaklarının hepsini de başlarına geçirdik.

Dün Van'daydık. Aynen bu şekilde, bir olduk, beraber olduk, iri olduk ve aynı kararlılıkla bugün Samsun'a geldik.

Yeni dönemin de lokomotifi inşallah AK Parti olacak.

Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.

İnşallah Oruç Reis ile, Fatih ile, Koca Yusuf ile, Kanuni ile, Yavuz ile sürdüreceğiz. Ve tüm bunlarla birlikte inşallah sondaj çalışmalarımızla gelecek çok daha farklı olacak.

Kendimiz ve evlatlarımız için gece gündüz daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

Bu konuda en büyük güven ve güç kaynağım sizlersiniz. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz.

Öyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz. Referanslarımız hizmetlerimizdir.

80 vilayetle birlikte Samsun da bu hizmetlerden payına düşeni almıştır.

Son 18 yılda Samsun'a eski rakamla 30 katrilyon, 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık.

Önümüzdeki dönemde Samsun, Kavak ve Çarşamba'da 4750 kapasiteli yurtları öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

Şehrimize 35 bin seyirci kapasiteli bir stadyumla birlikte toplam 77 adet spor tesisi yaptık.

Samsun'a bu saatten sonra artık Süper Lig'e çıkmak yakışır.

147 adet spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik.

4 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor.

Samsun-Sivas hattının modernizasyonunu tamamladık, bugün resmi açılışını yapıyoruz."