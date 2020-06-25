Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD başkanlığındaki İdlib İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Soylu'nun açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Nerede bir mazlum varsa bunların yanında bu millet yer alır. İnşallah bundan sonra da yer almaya devam edecektir.

Komşumuz sınır boylarında verdiğimiz mücadele çok önem arzediyor. İnşallah konutları süratle, şu yaz mevsimi içinde, hedefimizi gerçekleştiririz.

Sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin gelmesini sağlayabilirsek, kış mevsiminde buraya girme imkanı yakalarlar.

Sonra da 50 bin konut hedefinin üzerine çıkar sonra da artırırız. Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. İlk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım, biz katkıda bulunmuş olalım.

Rabbim bu kardeşlerimizi çektikleri çilelerden bir an önce kurtarmaya bize vesile kılsın.

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