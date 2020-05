Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Tarihi fırsat için sizlere çok önemli görevler düşüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü, yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerlediğini dile getirdi.

Pek çok ülkenin çaresiz kaldığı, salgına teslim olduğu bir dönemde Türkiye'nin, sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde pozitif bir ayrışma gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgınla mücadelenin başarısına paralel olarak aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplatımızda gözden geçiriyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları, önümüzdeki tabloya uygun şekilde yeni normalleşme programımıza özellikle bu çerçevede atıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Bunlar arasında yer alan kimi işletmelerin faaliyetlerine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde yine arzu etmedik sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın belirlenen kurallara riayet ederek, işinin başına geçtiğini, alışverişini yaptığını gördük."

Erdoğan, dünkü kabine toplantısında yeni normalleşme kararları alındığını hatırlatarak, daha önce 7 ilde kaldırılan şehirler arası giriş-çıkış yasağının 9 il için genişletildiğini, çay hasatı için bahçelerine gidecek müstahsillere izin verilmesinden noterlerin normal çalışma düzenine dönmesine kadar insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki hafta sonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Her fırsatta altını çizdiğim gibi uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin salgını tamamen bitirse bile dünyada hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmek gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "AK Parti olarak teşkilatlarımızla ve tüm insanlarımızla bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız." dedi.

"SPESİFİK KESİMLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPAN BİRİMLERİMİZİN DAHA FAZLA GAYRET ETMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından, sağlıktaki ve diplomasideki başarılarını gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP'nin başını çektiği gazete ve televizyonlardan, sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak kadar bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Bunların cüreti, sırtlarını her türlü kirli ve sinsi senaryoya adeta balıklama atlayan bir kesime dayamış olmalarından geliyor. Her yalanı, her iftirayı her çarpıtmayı anında cevaplamanın yanında, kendi davamızı, icraatlarımızı, vizyonumuzu süreki anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz."

Erdoğan, salgın döneminde yaşananların, sağlık alanında yaptıklarının önemini ve kendilerine atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu gösterdiğini belirterek, "Sınır ötesi harekatlarımızda, savunma sanayindeki icraatlarımızla ilgili benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Diğer alanlarda da aynı şekilde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi, bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Özellikle kadın ve gençlik kollarımız başta olmak üzere, toplumun spesifik kesimlerine yönelik çalışmalar yapan birimlerimizin çok daha fazla gayret etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Salgın sonrası sadece küresel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin değil, zihinlerin de yeniden yapılanma sürecine gireceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sürecin, ülkemizde de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi dünyadaki ve ülkemizdeki bu yeni döneme süratle hazırlamalıyız. Milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete, sizlere çok önemli görevler düşüyor."