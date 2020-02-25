Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Macron, Putin ve Merkel arasında tam ittifak yok'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımlarına baktığımız zaman 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının bu yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacağını düşünüyoruz.

SORULAR

- Putin ile görüşme sonrasında sahada değişiklik oldu mu?

Yol haritası ile ifademiz şu anda malum Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya'da yaşanan bir süreç var. Libya ayağında da yine Rusya ile görüşmelerimiz var. Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Maalesef Rusya'nın da orada Wagner denen bir güvenlik ekibi var ki sayısal olarak 2500 kişilik. Parasal kaynağının Abu Dabi olduğunu biliyoruz. Hafter'e ayrıca destekler var.

Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteğini veriyor, bunun tespitleri elimizde her ne kadar inkar etse de... Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz. Tüm bu tacizleri neyle izah edeceğiz. Şu anda 3 milyona varan sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa eli bağlı mı duracağız. 3.5-4 milyon Suriyeli ülkemizde. Ben bunları Putin ile paylaştım.

- Dörtlü zirve kararı çıktı. Türkiye'nin Rusya'dan heyet gelmesi bekleniyor. Geleceği tarih belli mi?

Heyet yarın gelecek. Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak sözkonusu değil. Putin ile burada belirlediğimiz tarih 5 Mart'ta en geç sayın Putin'le bir araya gelmemiz sözkonusu olabilir. Biz telefonun ötesine geçip yüzyüze görüşmeleri yapacağız. İstanbul olur Ankara olur farketmez.

- Koronavirüs İran'da görülmeye başlandı, İran sınırını kapattık. Irak sınırının kapatılması gündemde mi?

Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Şu ana kadar tedbirleri aldık. Çin'den gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonra İtalya olur neresi olursa olsun onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı değişik tedbirleri alıyorlarsa biz de almak zorundayız. Nereden bu tehdit gerçekleşirse bu adımları atarız. Tereddüt göstermeyiz.

- Libya'da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz, muhalefet 'Şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor, muvazzaf mı sivil mi, neden tören yapılmadı' diye soruyorlar. Ayrıca Suriye Milli Ordusu hangi sıfatla Libya'ya gitti diye soruyorlar. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar. Bunlara cevabınız nedir? Sizin şehit haberini verirken kullanmış olduğunuz bir ifadeye dikkat çekiyorlar. 'Bir kaç tane şehit' ifadesine tepki gösteriyorlar. Sizin bu konuya cevabınız nedir?

Fox önce gazete olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın ve muhalefetin söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz türde ifadeyi de… Beni muhalefet mi yargılayacak? ne diyor muhalefet? Gidip Esed ile görüşeceksiniz diyor. Bu nasıl muhalefet ya? Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye... O aklı sen kendine sakla da bir işe yarasın hiç olmazsa.

Bizim kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı açıkladım, Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Evet var. Ne Bay Kemal; şunu da sordu ya. Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var ki Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydalar var. Ve ortak paydalar içerisinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Suriye'de bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı şeref telakki ediyorlar. Oraya gidişlerinin manevi boyutu da var ama bundan Bay Kemal anlamaz.