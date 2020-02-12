Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Maraş kalesinden indirilen bayrak yerine dikilene kadar süren mücadeleye tüm şehir katılmıştır.

Maraş'ın üzerine 12 Şubat sabahı güneş bir başka doğmuştur. Maraş'ın mücadelesi tüm Anadolu'yu ateşledi.

Maraş halkının yaşadığı acılar bir asır sonra hala çok tazedir.

Sizler ateşi kanla önlemenin sırrını elinizde tutuyorsunuz.

İşte bu Maraş tarih sayfalarına kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir.

Vatanı, bayrağı, istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir.

Kahramanmaraş'a ikinci üniversiteyi kurduk. Yurt binaları inşa ettik. Gençlik merkezleriyle Kahramanmaraş'ı donattık.

Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş - Gaziantep arası 53 dakika olacak.

SİNSİ FAALİYETLER AMACINA ULAŞAMAYACAK

Dün dedeleri arkalarına bakmadan kaçanlar bugün bizimle ilgili hayaller kurmaya başladılar.

Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı saldırıları, bir asır önceki hayallerini yeniden tedavüle koyma çabalarıdır. Derslerini her fırsatta veriyoruz. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbirinde amacına ulaşamayacaklardır

Bu sinsi faaliyetlerden biri geçtiğimiz gün AP'de yaşandı. Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler misafir edilip konuşturuldu. Maalesef HDP ve Saadet Partisi vekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz bu vekillere ve partilere karşı işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar.

AB'Yİ TERÖR KARŞISINDA İLKELİ BİR TUTUM SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUM

Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika'da terör örgütünü destekleyen nitelikte karar alındı. Kendi yargı organının kararlarına uymayan bir AB'nin ne güvenilirliği, ne de itibarı kalır. Bugün teröristlere kucak açanlar yarın aynı dert onlara çöreklendiğinde karşılarında dert anlatacak kimseyi bulamazlar. AB'yi terör karşısında ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyorum.

GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VAR

Türkiye’nin geleceğini bu büyük mücadelenin sonuçları belirleyecek.

Gezi olaylarından 17/25 Aralık tezgahlarına ve ekonomimize kurulan tuzaklara karşı mücadelemizde kadar bu mücadelenin her adımında milletimiz yanımızda oldu.

Bize bu topraklarda bir yudum su içmeyi çok görenlere hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz

Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır

Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.