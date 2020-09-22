DHA-AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan beşincisinin bugün TSİ. 13.00 itibarıyla başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te ise Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile video konferans gerçekleştirecek.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle