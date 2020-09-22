MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
GeriGündem Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
Abone Olgoogle-news

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan beşincisinin bugün TSİ. 13.00 itibarıyla başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te ise Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile video konferans gerçekleştirecek.

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle