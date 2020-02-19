Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gezi Parkı' kararına ilk yorum

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Gezi Parkı davasındaki beraat kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim’deki Gezi Parkı’nda ağaç ve çevre hassasiyeti ile başlayan olaylar devlete ve millete karşı bir sivil kalkışma hareketini almıştı.

Şimdi her şeyi ekranda izlediniz. Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler bu aldatılan gençlere bu ülkede milyonlarca ağaç ve fidan dikmiş bir hükümete ağaç sökme yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.

12 tane ağaç bir yerden kaldırılıp başka bir yere taşınacak. Bunu PKK terör örgütünün oyuncağı olarak bir kişinin çağrısı ile orada bir şov başlatılacak.

Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli bakınız bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar. Dolmabahçe'deki ofisimi işgal etmeye kalktılar. Tıpkı Güneydoğu'da kanal açan teröristler gibi kanal açtılar. Taksim'e bakan bir cephesinde bu posterleri görmedik mi? Taksim Meydanı'ndaki anıta kimler geldi kimler açtı?

Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan gezi olaylarını ülkemize yönelik her olay gibi milletimizle omuz omuza bitirdik. Gezi olaylarını milletimizle omuz omuza vererek bitirdik. Gezi'de başaramadıklarını 15 Temmuz'da denediler, bu tezgahı da akamete uğrattık. Her kim masum çevre hareketi diyorsa ya gafildir ya da bu milletin düşmanıdır. Adaletin tecellisi için son ana kadar takip edeceğiz.

Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur. Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başlamıştır. Bunların sayesinde işsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde yaşanmıştır.