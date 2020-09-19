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Haber Giriş: 19.09.2020 - 20:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj... Çözüm ve diyalog vurgusu

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj... Çözüm ve diyalog vurgusu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz. Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."

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