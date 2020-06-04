Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Çeşitli tıbbi ve koruyucu malzemelerle Libya'yı yalnız bırakmadık. Amacımız dost ve kardeş Libya halkının tamamının yeniden aynı idealler ve siyasi birlik etrafında toplanmasına katkı sağlamaktır.



Sayın Sarra ile Libyalı kardeşlerimizin refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır



Mevcut krizin başından bu yana söylediğimiz gibi çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir.



Altını çizerek söylüyorum darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.



Tabi Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları veya devlet temsilcileri de var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz.



Bu kişi ve buna destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir.



Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan gölüne koyanları tarih yargılayacaktır.



Milli mutabakat hükümetinin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz.



Yaptığımız görüşmede Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerektiğini de ele aldık.



Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz. Tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz.



Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından satışına izin verilmemelidir.



Bugün deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi kararlaştırdık.



Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması tüm bölgenin faydasınadır. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya'nın meşru hükümetten ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir.



Bu vesileyle aziz kardeşim Sarrac'a sergilediği güçlü idareler için teşekkür ediyorum. Toplantımız ve istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sarrac şöyle konuşu:



Kendisiyle çok önemli konuları ele aldık. Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Aynı bağlamda ikili ilişkilerimizin geliştirilmesiyle ilgili konulara değindik. Bu bağlamda Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Libya halkının yanında yer almalarından dolayı minnettarlığımızı ifade ettik.



Bugün, bu güzel günde bize karşı lejyonerler ve onları destekleyenler tarafından başlayan bu saldırılardan sonra birkaç saat öncesinde büyük bir başarıyı elde etmiş olduk. Ve Trablus ve çevresini özgürleştirmeyi sağladık.



Aslında bu zafer hepimizin zaferidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



İlk günden beri sayın Cumhurbaşkanına da ifade ettiğim gibi mücadeleye devam edeceğiz. Bu düşmanı ortadan kaldırılıncaya kadar, ülke topraklarını zorla ele almalarına karşı mücadelemizi yapacağız. Modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız.



Ülkenin geleceği ve olanaklarını sömürmelerine izin vermeyeceğiz. Eğer bu savaş suçlusuyla müzakere masasına oturmayla ilgili her ne kadar bir takım zorlamalar olsa dahi kendisinin meşru davranmadığını da bilmekteyiz.



Hiçbir şekilde kendisine bundan sonraki süreç içerisinde bir müzakere olanağı vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan taraf halktır, halkın iradesidir.



Libyalıların ölümüne sebep olan taraflara da bir çağrıda bulunuyoruz. Şu an sizler Trablus çevresinde surlarında yenilgiye uğradınız. Diyorum ki, tarih sizi asla affetmeyecektir.



Çok değerli kardeişm, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Libya sahip olduğu kaynaklar ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı işbirliğini kurma olanaklarına sahiptir. Hep beraber sizlerle omuz omuza, Libya'nın tekrar imarı sürecinde de Türkiye ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve halkına en içten dileklerimi iletirken, Türkiye'ye daha fazla atılım getirmesini ve halkın daha iyi noktalara ulaşması temennimi iletiyorum.



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