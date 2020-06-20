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Haber Giriş: 20.06.2020 - 17:52,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."

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