Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımladı.
Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."
Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7
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