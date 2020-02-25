Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İşbirliği ve dayanışmamızı daha da ileri götürme gayretindeyiz. Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz.

Siyasi noktada dayanışmamız en üst noktada devam ediyor.

Siyasi noktada önemli bir adım. Nahçıvan ile Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu Nahçıvan'ın özgürlüğünü elinden alanlara cevap teşkil etmektedir.

Mücadelemiz terörle mücadelede de omuz omuza devam ediyor. FETÖ ile mücadelemizde en fazla desteği veren ülke Azerbaycan olmuştur.

Dört bir yanımız çatışma ile boğuşurken Türkiye ve Azerbaycan istikrar abidesi olarak yükseliyor. Gerek ordularımızın dayanışması, gerekse savunma sanayisinde attığımız adımlar geleceğe yönelik en büyük teminatımız olacaktır

Barış Pınarı Harekatı'nda Azerbaycan tek millet iki devlet olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir.

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. 25 yıl oldu bu oyalama taktikleri neden bir neticeye varılamaz. Yarın Hocalı katliamının 28. yıldönümünü yad edeceğiz. Toplam 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Tarihe siyah gece olarak geçen katliamı unutmadık, unutmayacağız.

Haziran ayında A Milli Futbol Takımımızın Bakü'de oynayacakları karşılaşmalarını birlikte izlemeyi temenni ediyorum.