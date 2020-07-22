Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu

Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." mesajını paylaştı.