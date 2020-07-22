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Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ayasofya paylaşımı yaptı.

Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu

Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." mesajını paylaştı.

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