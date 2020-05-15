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DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak saldırıya sert tepki

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak saldırıya sert tepki
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp'taki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özalp'taki terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Erdoğan, "Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadelerini kullandı.

Vefa Destek ekibine saldırıyla ilgili flaş gelişme
Vefa Destek ekibine saldırıyla ilgili flaş gelişme
Van’da Vefa Sosyal Destek Grubuna hain saldırı
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