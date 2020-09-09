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Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abe'ye geçmiş olsun telefonu

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abe'ye geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Sayın Şinzo Abe’ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulunmuştur. Sayın Şinzo Abe’ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Sayın Cumhurbaşkanımız, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etmiştir. Görüşmede, Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılık yinelenmiş, bu yönde atılacak somut adımlar ele alınmıştır" denildi.

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