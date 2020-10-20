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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotanın gerçek zamanlı hava radar görüntüsü bulunan tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya geldi. Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Bakan Karaismailoğlu, '20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotayı gösteren gerçek zamanlı hava radar görüntüsünün bulunduğu tabloyu hediye etti.

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğana, 15 Temmuzda çizdiği rotanın tablosu hediye edildi


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