AA
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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana tüm programlarını yakın kurmaylarıyla İstanbul’daki Huber Köşkü’nde sürdürüyordu. Erdoğan, Ankara'ya dönüşüyle birlikte yüz yüze toplantılara da başladı.
Corona salgını tedbirleri kapsamında 75 gündür İstanbul'dan çalışmalarını yürüten ve dijital toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan uzun zaman sonra ilk yüz yüze görüşmesini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi.
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