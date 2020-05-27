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DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi.

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Adanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle gerçekleştirilecek. Açılış töreninde kabine üyeleri ve askeri yetkililer de yer alacak.

103 bin 750 metrekarelik alana sahip adada demokrasi ve şehitler anıtı açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.

AYLAR SONRA İLK KARE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi.

DETAYLAR GELİYOR...

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Tarihi gün Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor
Tarihi gün! Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor

 

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