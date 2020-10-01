Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü Yüksek Düzeyli Etkinlikliği"ne video mesajla katıldı.

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Pekin Deklarasyonu'nun, kabulünden 25 yıl sonra dahi, kadın ve kız çocuklarının hakları için bir kilometre taşı olmaya devam ettiğini belirtti.

Deklarasyonunun yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gözden geçirme sürecine büyük önem atfettiklerini dile getiren Erdoğan, gözden geçirme süreçlerinin, kaydedilen ilerlemenin 1995'te taahhüt edilenin gerisinde kalındığını gösterdiğine dikkati çekti.

Erdoğan, bugünden itibaren daha fazlasının yapılması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye olarak, son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi nitelikte adımlar attık. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkesinden hareketle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik." dedi.

Türkiye'de kadın iş gücünü 3 milyon 926 bin kişi artırarak 10 milyon 686 bine, kadın istihdamını 2 milyon 802 bin kişi artırarak 8 milyon 924 bine çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, yine bu dönemde kadınların iş gücüne katılma oranının 6,5 puan artarak yüzde 34,4'e yükseldiğini aktardı.

Erdoğan, göreve geldiklerinde 6 yaş ve yukarı nüfus içinde kadın okuryazarlık oranı yüzde 79,9 iken, bu oranın 2019'da yüzde 95,3'e ulaştığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur. Sayın Volkan Bozkır'ın Genel Kurul'un bu yılki çalışmaları için belirlediği öncelikler arasında 'kadınların hayat standartlarının ve haklarının güçlendirilmesi, hayatın tüm alanlarına eşit katılımlarının sağlanması ve toplumdaki statülerinin yükseltilmesi'nin de bulunmasını takdirle karşılıyoruz. Sayın Bozkır'a bu anlamlı çalışmasında gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz."

"KADINLAR, SALGINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Kovid-19 salgınının, kadın haklarının, aradan geçen 25 yıla rağmen, halen ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, kadınların, salgından en olumsuz etkilenen toplum kesimlerinin başında yer aldığına vurgu yaptı.

Erdoğan, birçok ülkede kadına yönelik şiddet eylemlerinin tırmandığına, ekonomik ve sosyal olarak kadınların omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu süreçte 'ev içi' şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak yeni 'kadın konukevleri' açtık. Böylece müessif hadiseler karşısında mağdurları koruma kapasitemizi daha da güçlendirdik. Ayrıca, istihdam önlemleri ve kadın dostu politikalar uyguladık. Sosyal Destek Hattı ve özel olarak geliştirilen mobil uygulama ile şiddet ve istismar vakalarının ilgili birimlere anında bildirilmesini sağladık. Kadınların bu zorlu süreçten daha güçlü çıkmasını temin etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu yılki gözden geçirmenin '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi' kapsamında yapılmasını bu açıdan anlamlı buluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.