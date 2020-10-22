Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Varlık Fonu Toplantısına başkanlık yaptı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı. Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak saat 16.45'te başladı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapıyor.
Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak saat 16.45'te başladı.
TOPLANTI SONA ERDİ
Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
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