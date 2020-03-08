Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri’de halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.

"KANAL İSTANBUL'U DA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, daha sonra Silivri'de halka hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



Buradan arabanıza bindiğinizde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İzmir'e kadar gidebilirsiniz. Biz yol medeniyettir dedik, su medeniyettir dedik. Bunları adım adım gerçekleştiriyoruz.



Biz Marmarayı’da yaptık. CHP zihniyeti Avrasya Tünelini de engellemek istedi. Şimdi de Kanal İstanbul’u engellemek istiyorlar.



Kanal İstanbul ile stratejik bir adım atacağız.



Bir başka adım daha atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsünü yapıyoruz. 18 Mart’ta ben ziyarete gideceğim.



Biz bu adımları atarken Türkiye muassır medeniyetler seviyesine ulaşıyor.



Artık biz kendi insansız hava araçlarımızı uçuruyoruz.