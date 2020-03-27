Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye"