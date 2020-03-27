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DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:44,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayarak, vatandaşlara yapılan ikazlara uyulması ve temizliğe önem gösterilmesi uyasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye"

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım

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