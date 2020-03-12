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AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider İdlib Ateşkesi'ndeki son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib meselesiyle ilgili telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart'ta yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gerginliğin önemli ölçüde azalmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Ateşkesin istikrarlı bir şekilde sağlanması ve durumun daha istikrarlı hale gelmesi amacıyla öncelikle Rusya ve Türkiye Savunma bakanlıkları aracılığıyla yakın iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altı çizilen görüşmede liderler, kişisel temaslar dahil, farklı seviyelerde düzenli olarak diyaloğun sürdürülmesine karar verdi.

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