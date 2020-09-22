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Haber Giriş: 22.09.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüştü

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesi sona erdi. Üçlü zirvede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüştü

Ayrıntılar geliyor...

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