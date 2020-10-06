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AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Merkel'e, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarıyla ilgili sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması gerektiğini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini Almanya Başbakanı Merkel'e iletti.

Ayrıntılar geliyor...

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